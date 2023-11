Transmission THEATRE TRIANON, 8 décembre 2023, BORDEAUX.

Transmission THEATRE TRIANON. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:00 (2023-11-28 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

PLACEMENT AU GUICHET Dans un duel rythmé et vibrant, un vieux prêtre aimé (Jean-Pierre Castaldi) et un jeune diacre rebelle (Baptiste Gonthier) se confrontent sur les questions brûlantes de l’Église. Entre drôlerie et gravité, la pièce explore la prêtrise, l’écoute, l’empathie, la hiérarchie et leurs conséquences. Un regard incisif sur le catholicisme contemporain, évitant tout manichéisme. Un duo d’acteurs magistral, une mise en scène tendre et subtile pour une réflexion dense et captivante, portée par des convictions ardentes où l’humour et l’amour se disputent la vedette. Transmission

Votre billet est ici

THEATRE TRIANON BORDEAUX 6 rue Franklin Gironde

26.0

EUR26.0.

