La Magie des Loustiks Théâtre Molière, 14 janvier 2023 11:00, Bordeaux. Samedi 14 janvier 2023, 11h00, 15h00 Sur place Payant : de 13€ à 18€ moniquesouchet@gmail.com, https://vivelamagie.com/, https://vivelamagie.trium.fr/index.php/67/manifestation/23934 Vive la Magie, le plus grand Festival des Arts Magiques en Europe présente La Magie des Loustiks : un spectacle spécialement destiné aux 3-7 ans pour leur faire découvrir une magie douce et poétique. Pour la troisième année consécutive , le festival européen majeur de Magie « Vive la Magie » agrandit sa programmation et lance, en plus des grands galas au FEMINA, des séances spécialement destinées aux 3-7 ans : “la Magie des Loustiks”. Les séances pour le jeune public sont programmées au théâtre Molière, une semaine avant les grands Galas Internationaux. Les enfants de la métropole Bordelaise auront ainsi l’opportunité de voir une magie charmante et poétique. Quatre représentations d’1h pour découvrir une magie merveilleuse, toute en délicatesse avec un des meilleurs artistes magiciens pour enfants. Théâtre Molière 33 rue du Temple 33000 Bordeaux Gironde samedi 14 janvier 2023 – 11h00 à 12h00

samedi 14 janvier 2023 – 15h00 à 16h00

Heure : 11:00 - 16:00
Age minimum 3 Age maximum 7

