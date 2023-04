La Magie des Loustiks – Tournée THEATRE MOLIERE BORDEAUX Catégories d’Évènement: 33000

La Magie des Loustiks – Tournée THEATRE MOLIERE, 20 janvier 2024, BORDEAUX. La Magie des Loustiks – Tournée THEATRE MOLIERE. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 11:00 (2023-10-07 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros. LE CARRE MAGIQUE (2-1087348/3-1087349) présente ce spectacle Pour la quatrième année consécutive , le Festival International « Vive la Magie » agrandit sa programmation et crée, en complément des grands galas au FEMINA, des ateliers de magie pour les 7-10 ans ainsi que des séances spécialement destinées aux 3-6 ans, « la magie des loustiKs » au THEATRE MOLIERE . « La magie des LoustiKs » est l’occasion pour les petits de la métropole Bordelaise de découvrir une magie douce et poétique. Quatre représentations pour apprécier une magie en douceur et en délicatesse avec un des meilleurs artistes magiciens pour enfants. Durée du spectacle : 50 minutesPlacement libre Tarif réduit pour les enfants de moins de 13 ans.Réservation PMR 06 22 73 72 12 LA MAGIE DES LOUSTIKS Votre billet est ici THEATRE MOLIERE BORDEAUX 33 RUE DU TEMPLE 33000 21.0

