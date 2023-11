L’Homme Parfait N’Existe Pas ! THEATRE MOLIERE Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde L’Homme Parfait N’Existe Pas ! THEATRE MOLIERE, 11 novembre 2023, BORDEAUX. L’Homme Parfait N’Existe Pas ! THEATRE MOLIERE. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros. PLACEMENT PAR LA SALLE AU GUICHET L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS ! De Catherine Praud Une soirée loin d’être de tout repos… et pleine de conséquences ! Sarah décide d’organiser une soirée surprise à Thomas, son fiancé. Tout bascule lorsqu’elle se retrouve nez-à-nez avec Aurélie. Car Aurélie est fiancée à Thomas, elle aussi ! Elles pensaient pourtant l’avoir trouvé leur homme parfait ! Alors que se passe-t-il lorsque ces deux femmes, que tout oppose, se retrouvent au même endroit au même moment. Une soirée loin d’être de tout repos… et pleine de conséquences ! Mis en scène de Nathalie Hardouin Avec Charlotte Marcoueille Frédérique Demours Pour toutes informations PMR, merci de contacter le théâtre au 05 56 20 13 20 L’Homme Parfait N’Existe Pas ! Votre billet est ici THEATRE MOLIERE BORDEAUX 33 RUE DU TEMPLE Gironde 26.0

EUR26.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu THEATRE MOLIERE Adresse 33 RUE DU TEMPLE Ville BORDEAUX Departement Gironde Lieu Ville THEATRE MOLIERE latitude longitude 44.840075784783956;-0.5779609163197371

THEATRE MOLIERE BORDEAUX Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/