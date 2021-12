Pandore, mythologie contemporaine de l’espoir Théâtre Le Cerisier, 18 janvier 2022 20:00, Bordeaux.

À travers le destin croisé de plusieurs personnages, les acteurs plongent le public dans un dédale d'histoires et fabriquent une succession d'images et de séquences, comme autant d'instantanés de vies

Pandore

mythologie contemporaine de l’espoir

« À travers le destin croisé de plusieurs personnages, les acteurs plongent le public dans un dédale d’histoires et fabriquent une succession d’images et de séquences, comme autant d’instantanés de vies. Les personnages se croisent, leurs destins se font écho et un réseau de sens fait apparaître le portrait d’une humanité faite de combats, de malheurs, de joies et surtout d’espoir.

Ce spectacle revisite le mythe de Pandore à l’aune de notre monde contemporain. Le mélange entre les séquences corporelles et les scènes parlées fait naître un univers poétique et fantasmatique. »

*Théâtre Le Cerisier, 7-11 Rue Joseph Brunet, Bordeaux

20h00

Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€* /Tarif jeune: 6€**

* ce tarif s’applique aux personnes entre 21 à 30 ans, aux allocataires Pôle emploi ou de l’AAH.

** ce tarif s’applique aux – 20 ans et aux porteurs de la carte Jeune Bordeaux

– www.jusqualaube.fr

– compagnie.jusqualaube@gmail.com

– 07 55 62 05 29

Une création collective de la Compagnie Jusqu’à l’Aube :

Avec Bela Balsa, Henri Bonnithon, Philippe Caulier, Nicolas Cazade, Brigitte de Sousa, Côme Tanguy

Mise en scène et dramaturgie: Nicolas Dubreuil

Écriture et dramaturgie: Marie-Lise Hébert

Travail du mouvement: Elsa Marquet

Création et régie lumière: Paula Depitre

Régie son: Jérémy Hervet

Conception des décors: Éric Grel

Conception des accessoires: Alice Viale

Diffusion et communication : Constance Joubert

Photo : Catherine Passerin

mardi 18 janvier 2022 – 20h00 à 21h15

mercredi 19 janvier 2022 – 20h00 à 21h15

jeudi 20 janvier 2022 – 20h00 à 21h15

vendredi 21 janvier 2022 – 20h00 à 21h15

samedi 22 janvier 2022 – 20h00 à 21h15