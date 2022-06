Des murs et nos mondes Théâtre Le Cerisier Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Des murs et nos mondes Théâtre Le Cerisier, 28 juillet 2022 14:00, Bordeaux. 28 – 30 juillet Sur place Événement GRATUIT. Entrée libre, inscription conseillée pour certains ateliers. 0755620529, compagnie.jusqualaube@gmail.com, https://forms.gle/1H9J6YH7wp3Ny59w9

Cet été, venez écrire, dessiner, parler, écouter, mettre en mouvement votre pensée et exprimer votre créativité ! PRÉSENTATION Des murs et nos mondes c’est un temps fort d’animations artistiques dans le quartier de Bordeaux Bacalan.

Vous pouvez venir profiter en famille de différents ateliers pour tous les âges.

Des artistes sont présents et vous invitent à vous questionner sur la thématique du MUR.

_____________________________________ PROGRAMMATION Comédiens, illustrateurs, photographes, auteurs ou encore slameurs seront de la partie.

Au cours de ces 3 jours d’animations vous pourrez participer à tout un tas d’ateliers menés par ces intervenants. Tous les jours du 28 au 30 juillet 2022 14h -18h

Création d’une Fresque participative avec Poulop, illustrateur

Sonomaton avec Ricochet Sonore

……………

14h-17h :

Atelier d’écriture avec Sébastien Laurier, auteur

réservation conseillée

……………

17h-18h15 :

Débat en mouvement avec Sophie Geoffrion, philosophe et Côme Tanguy, danseur

réservation conseillée

……………

19h-20h30 :

Apéro lecture avec Philippe Caulier, Nicolas Dubreuil et Julie Uteau, comédien.ne.s*

*sauf le 30 juillet, un spectacle clôturera l’été au Cerisier ainsi que l’inauguration de la Fresque !

réservation conseillée _____________________________________ EN SAVOIR + Notre compagnie de théâtre Jusqu’à l’Aube en association avec le Cerisier part à la rencontre du plus grand nombre dans le quartier de Bacalan, pour se questionner sur la thématique du Mur. D’ici janvier 2023, nous créerons un spectacle qui mêlera philosophie, danse et théâtre. Il sera nourri de chacune des rencontres que nous ferons. _____________________________________ NOS PARTENAIRES Le Cerisier

Les 3A

l’IDDAC

la Mairie de Bordeaux

la Fondation Abbé Pierre

La DRAC Nouvelle Aquitaine

La Préfecture de Gironde

Théâtre Le Cerisier 7-11 Rue Joseph Brunet, 33000 Bordeaux

vendredi 29 juillet – 14h00 à 20h30

samedi 30 juillet – 14h00 à 20h30

