2023-12-16 20:00 Le concert de Noël mettant en vedette le duo OANA au piano à quatre mains, accompagné du violoniste Stéphane Rougier, promet une performance musicale magique et festive. Samedi 16 décembre, 20h00 1

Le concert de Noël mettant en vedette le duo OANA au piano à quatre mains, accompagné du violoniste Stéphane Rougier, promet une performance musicale magique et festive. Le duo OANA, composé des pianistes Artavazd Kachatrian et Cyril Phélix, dégage une complicité palpable, créant une harmonie qui transcende leur musique. Avec l’ajout du violoniste Stéphane Rougier, reconnu pour son talent et son interprétation émouvante, le concert offre une expérience musicale équilibrée et captivante.

Le programme inclut à la fois des classiques appréciés et des pièces moins connues, toutes interprétées avec délicatesse et sensibilité pour captiver le public. Certaines œuvres moins familières apportent une touche de surprise à la soirée.

En somme, le concert de Noël du duo OANA avec Stéphane Rougier est une célébration de la musique et de l’amitié, incarnant l’esprit de Noël et offrant une soirée inoubliable à tous les chanceux qui y assistent.

Théatre la Pergola Rue Fernand Cazères 33200 Bordeaux Les Pins-Francs Bordeaux 33200 Gironde