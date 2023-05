A 500 METRES SOUS TERRE THEATRE LA PERGOLA, 19 mai 2023, BORDEAUX.

A 500 METRES SOUS TERRE THEATRE LA PERGOLA. Un spectacle à la date du 2023-05-19 à 19:00 (2023-05-19 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Un huis-clos … au fond d’une mine ! Un thriller psychologique haletant où chaque seconde qui passe peut tout changer. Fin 1981. En visitant une ancienne mine, un groupe de touristes et leur guide son pris au piège suite à un éboulement. Personne n’est blessé, mais le temps est compté. En effet, parmi eux, un vieille Homme cardiaque ne dispose que de l’équivalent de 24H00 de traitement. Les heures passent, la tension monte, et l’espoir s’amenuise au fil du temps. Avec cette intrigue originale, ce groupe de touristes nous tient en haleine du début à la fin, sans oublier de nous amuser et nous émouvoir. Auteur: Mikael Le Bouder Metteur en scène: Maxence Geley Comédiens: Agathe Lescout,Baptiste Garro,Chantal Deparcy,Eric Bichet,Florian Paulin,Francis Bonnelle,,Josée Gauvin,Juliette Langlais,Katell Bathany,Magali Martenne-Duplan,Marie Mayrand,Mathilde Augoyard A 500 METRES SOUS TERRE

THEATRE LA PERGOLA BORDEAUX RUE FERNAND CAZERES 33200

