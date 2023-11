La Bajon – Extraterrienne (Tournée 2023) Théâtre Femina, 31 mai 2024, BORDEAUX.

La Bajon – Extraterrienne (Tournée 2023) Théâtre Femina. Un spectacle à la date du 2024-05-31 à 20:30 (2023-12-08 au ). Tarif : 33.2 à 39.2 euros.

Mediaspectacles (L.2-1076214&L.3-15) en accord avec Sans Déconner Production & Ma Prod présente : ce spectacle. Après le triomphe de « Vous Couperez », La Bajon revient avec un nouveau spectacle, encore plus décapant : « ExtraTerrienne » ! Cette fois, La Bajon est aux commandes d’une navette spatiale en partance pour les étoiles, et vous cher public, êtes l’équipage privilégié de ce voyage inoubliable. A travers une galerie de personnages parfois touchants, toujours hilarants, La Bajon dresse le bilan du règne humain et se donne pour mission de supprimer la pauvreté, abolir les conflits, dépolluer la terre, instaurer la paix et l’amour… et accessoirement, faire disparaître votre cellulite. Si vous acceptez de faire partie de la grande aventure ExtraTerrienne, alors : Embarquement immédiat ! Allumage moteur-fusée ! Décollage imminent, Prêts ?! Riez…Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 06.08.32.84.18. La Bajon

Théâtre Femina BORDEAUX 10, rue de Grassi Gironde

