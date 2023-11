The Bootleg Beatles – Tournée Théâtre Femina, 25 mars 2024, BORDEAUX.

The Bootleg Beatles – Tournée Théâtre Femina. Un spectacle à la date du 2024-03-25 à 20:00 (2024-02-10 au ). Tarif : 46.2 à 66.2 euros.

AA Organisation (2-1063978&3-1063997) présente : ce concert. Retrouvez le phénomène Bootleg Beatles à Nantes, qui rendent hommage depuis 44 ans aux emblématiques Fab Four. Après le succès de leur première tournée From Love Me Do to Let It Be en juin 2023, ils reviennent pour commémorer le soixantième anniversaire des albums Hard Days Night et Beatles For Sale. Le temps d’une soirée le premier et le meilleur tribute des Beatles, à l’aide de leur ensemble orchestral, vous fera voyager dans la décennie révolutionnaire, des Swinging Sixties. Tout est là… les emblématiques Mop Tops et les bottines Chelsea, les tuniques Sgt Pepper et les costumes Chesterfield. Chaque petite inflexion vocale et chaque plaisanterie spirituelle des Beatles sont méticuleusement étudiées lors de ce Magical Mystery trip. Ce concert multimédia est un incontournable pour les fans des Beatles de tous les âges. Ce ne sont pas les Beatles, mais vous ne le croirez tout simplement pas. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.72.93.30.14. Bootleg Beatles The Bootleg Beatles

Théâtre Femina BORDEAUX 10, rue de Grassi Gironde

