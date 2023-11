Tubular Bells Théâtre Femina, 13 février 2024, BORDEAUX.

AEG Presents France (L-R-21-2451 / L-R-21-2452) présente ce concert TUBULAR BELLSSorti à l’origine le 25 mai 1973, la tournée célébrant le 50ème anniversaire de Tubular Bells mettra en vedette une large formation live arrangée par Robin A. Smith, collaborateur de longue date de Mike Oldfield. Le groupe interprétera la version intégrale de Tubular Bells ainsi que d’autres compositions de Oldfield le 15 février sur la scène de la Salle Pleyel à Paris. Tubular Bells, composé en 1971 et sorti en 1973, a été le premier album studio du multi-instrumentiste et auteur-compositeur anglais Mike Oldfield. Il a commencé à le composer à seulement 17 ans et a joué et enregistré presque tous les instruments de l’album qui a été la première signature du label Virgin Records. Mondialement reconnu lorsque le thème d’ouverture a été utilisé pour la bande originale du film d’horreur l’Exorciste, Tubular Bells reste à ce jour l’album instrumental le plus vendu de tous les temps. Smith est ravi de jouer une œuvre qu’il aime depuis qu’il l’a entendue pour la première fois en 1973. Il a collaboré avec Mike Oldfield sur les suites, Tubular Bells 2 et 3, notamment lors de représentations en live au château d’Édimbourg, à la Horse Guards Parade à Londres, au Millennium Bell à Berlin et à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques à Londres en 2012. C’est d’ailleurs lors de ce dernier événement qu’il a évoqué pour la première fois son idée de cette version ré-imaginée. La performance live inclut également d’autres œuvres de Mike Oldfield, notamment Moonlight Shadow, Summit Day, Family Man et Ommadawn. Tubular Bells

Théâtre Femina BORDEAUX 10, rue de Grassi Gironde

