Madame Arthur Fesse Mylène Farmer ! THEATRE FEMINA, 6 octobre 2023, BORDEAUX.

LE CABARET MADAME ARTHUR (2020-000771/2020-000772) présente ce spectacle C’est le retour de Madame Arthur à Bordeaux et elle va vous donner un bon coup de fouet ! Les grands classiques de Mylène Farmer repris, toujours en live au piano et à la voix, par des artistes de talent ! Sans chichi ni contrefaçon, on n’est jamais désenchanté·es de venir voir Madame Arthur, toujours autant travestie, toujours aussi impertinente ! N° téléphone accès PMR : 05.33.49.13.00 Madame Arthur

THEATRE FEMINA BORDEAUX 10, rue de Grassi 33000

