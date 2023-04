Gad Elmaleh – D’ailleurs (Tournée) THEATRE FEMINA BORDEAUX Catégories d’Évènement: 33000

Bordeaux

Gad Elmaleh – D’ailleurs (Tournée) THEATRE FEMINA, 25 avril 2023, BORDEAUX. Gad Elmaleh – D’ailleurs (Tournée) THEATRE FEMINA. Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 20:00 (2023-04-25 au ). Tarif : 37.3 à 56.0 euros. KS2 et LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) presentent ce spectacle D’ailleurs, Gad sera à Nancy les 13 et 14 mai 2023 à la Salle Poirel. N° téléphone accès PMR : 03 83 32 31 25 Gad Elmaleh Votre billet est ici THEATRE FEMINA BORDEAUX 10, rue de Grassi 33000 37.3

EUR37.3. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 33000, Bordeaux Autres Lieu THEATRE FEMINA Adresse 10, rue de Grassi Ville BORDEAUX Departement 33000 Tarif 37.3 56.0 Lieu Ville THEATRE FEMINA BORDEAUX

THEATRE FEMINA BORDEAUX 33000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Gad Elmaleh – D’ailleurs (Tournée) THEATRE FEMINA 2023-04-25 was last modified: by Gad Elmaleh – D’ailleurs (Tournée) THEATRE FEMINA THEATRE FEMINA 25 avril 2023 THEATRE FEMINA BORDEAUX

BORDEAUX 33000