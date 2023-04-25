Gad Elmaleh – D’ailleurs (Tournée) THEATRE FEMINA BORDEAUX
Gad Elmaleh – D’ailleurs (Tournée) THEATRE FEMINA, 25 avril 2023, BORDEAUX.
Gad Elmaleh – D’ailleurs (Tournée) THEATRE FEMINA. Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 20:00 (2023-04-25 au ). Tarif : 37.3 à 56.0 euros.
KS2 et LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) presentent ce spectacle D’ailleurs, Gad sera à Nancy les 13 et 14 mai 2023 à la Salle Poirel. N° téléphone accès PMR : 03 83 32 31 25 Gad Elmaleh
THEATRE FEMINA BORDEAUX 10, rue de Grassi 33000
37.3
EUR37.3.