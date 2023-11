Père ou Fils – Théâtre des Salinières, Bordeaux THEATRE DES SALINIERES, 8 février 2024, BORDEAUX.

Père ou Fils – Théâtre des Salinières, Bordeaux THEATRE DES SALINIERES. Un spectacle à la date du 2024-02-08 à 20:30. Tarif : 27.3 euros.

ATLANTIC PRODUCTIONS (L-R-20-006641) présente ce spectacle Comment une situation catastrophique va réunir un père et son fils. PERE OU FILS Comédie de Clément Michel Avec : Alexis Plaire, Jean Mourière, Julie Uteau, Laura Luna, Franck Bevilacqua et Sophie Danino Mise en scène : Alexis Plaire Durée : 1h30 RESUME : Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils, n’entretiennent pas d’excellentes relations. Le temps d’un week-end complètement fou, le père et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre. Comment le fils, dans le corps de son père, va-t-il gérer sa campagne des législatives ? Comment le père, dans le corps de son fils, va-t-il passer le week-end avec sa fiancée ? Et si cette situation catastrophique et surréaliste devenait finalement une chance pour réapprendre à se connaître ? Et à s’aimer… Véritable comédie menée à toute vitesse, Père ou Fils est aussi un tourbillon où l’émotion n’est jamais très loin. PLUS D’INFOS : Créée en au théâtre, « Père ou fils » a été nommée Meilleure comédie aux Molières en 2020. Clément Michel est un auteur de théâtre moderne très apprécié du public (Le Carton, Début de fin de soirée, Le Grand Bain, Une semaine pas plus…) LA PRESSE lors de la création au Théâtre de la Renaissance en 2019 : « L’auteur du Carton crée la surprise, et l’hilarité ! » Le Figaro « Une pièce à rebondissement. Un florilège de quiproquos dans la grande tradition de la comédie. » France 3 « Une comédie diablement efficace. Ici, le quiproquo est fantastique. Une comédie pétaradante sur la famille et le lien filial. » Le ParisienTarif jeune : moins de 26 ansRéservation accès PMR : 05 56 48 86 86 Père ou Fils

THEATRE DES SALINIERES BORDEAUX 4 RUE BUHAN Gironde

