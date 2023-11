Le Diner de Cons – Théâtre des Salinières, Bordeaux THEATRE DES SALINIERES, 19 janvier 2024, BORDEAUX.

Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:30. Tarif : 27.3 euros.

ATLANTIC PRODUCTIONS (L-R-20-006641) présente ce spectacle La comédie « cultissime » de Francis Veber ! LE DINER DE CONS Comédie de Francis Veber Avec : Hubert Myon, David Mira-Jover, Jean Marc Cochery, Renaud Calvet, Romain Losi, Nora Fred et Marine Segalen Mise en scène : David Mira-Jover Durée : 1h30 RESUME : Si Pierre Brochant vous invite un soir à dîner, méfiez-vous car il a une spécialité… Chaque mercredi, Pierre et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chacun amène un con. Celui qui a dégoté le con le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre Brochant exulte car il pense avoir découvert un champion du monde. Le con idéal. Un con de classe mondiale en la personne de François Pignon, comptable au ministère des finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Mais ce qu’il ne sait pas, c’est que Pignon est une perle rare, prêt à tout pour rendre service, mais passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes… PLUS D’INFOS : La célèbre comédie de Francis Veber a été créée au Théâtre des Variétés en 1993 avec Jacques Villeret et Claude Brasseur. La suite, vous la connaissez… De très nombreuses reprises au théâtre, sans compter le film tout aussi célèbre, sorti en 1998. LA PRESSE : Unanime bien évidemment !Tarif jeune : moins de 26 ansRéservation accès PMR : 05 56 48 86 86 Le Diner de Cons

THEATRE DES SALINIERES BORDEAUX 4 RUE BUHAN Gironde

