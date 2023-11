Fleur de Cactus – Théâtre des Salinières, Bordeaux THEATRE DES SALINIERES, 2 décembre 2023, BORDEAUX.

ATLANTIC PRODUCTIONS (L-R-20-006641) présente ce spectacle Les cactus ont pourtant de si belles fleurs ! FLEUR DE CACTUS Comédie de BARILLET & GREDY Avec : Laura Luna, Damien Tridant, Alexis Plaire, Madeleine Loiseau, suite de distribution en cours. Mise en scène : Alexis Plaire Durée : 1h30 RESUME : Le chirurgien-dentiste Julien Desforges a fait croire à Antonia, sa maîtresse, qu’il était marié et père de trois enfants. Dans son cabinet, il est assisté par une infirmière modèle, très efficace, genre » cactus » et secrètement amoureuse de lui. Ce jour-là, Antonia fait une tentative de suicide. Affolé, Julien lui propose de divorcer pour l’épouser, mais Antonia exige qu’il lui fasse connaître sa femme. Julien pense alors à son assistante pour jouer ce rôle. Celle-ci refuse d’abord puis se prête au jeu. Pour justifier le consentement de sa femme à ce divorce, il lui invente un amant qu’il lui faut à nouveau matérialiser. Un ami parasite, Norbert, fera l’affaire, mais il est lui-même doté d’une maîtresse… PLUS D’INFOS : Enorme succès mondial pour « Fleur de Cactus ». Créée au théâtre par Sophie Desmarets et Jean Poiret en 1964, la pièce a encore triomphé en 2015 avec Catherine Frot et Michel Fau. A noter aussi les adaptations au cinéma avec Ingrid Bergman en 1969, et avec Jennifer Aniston en 2011. LA PRESSE lors des différentes productions : « La pièce, une pure comédie, fonctionne à merveille » Les Echos « Une pièce savoureuse. Une réussite. » JDD « Superbe. Une comédie exceptionnelle. » Figaro « Irrésistible » ElleTarif jeune : moins de 26 ansRéservation accès PMR : 05 56 48 86 86 Fleur de Cactus

THEATRE DES SALINIERES BORDEAUX 4 RUE BUHAN Gironde

