La Dégustation – Théâtre des Salinières, Bordeaux THEATRE DES SALINIERES, 17 novembre 2023, BORDEAUX.

La Dégustation – Théâtre des Salinières, Bordeaux THEATRE DES SALINIERES. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 27.3 à 27.3 euros.

ATLANTIC PRODUCTIONS (L-R-20-006641) présente ce spectacle MOLIERE de la meilleure comédie en 2019. LA DEGUSTATION Comédie d’Ivan Calberac Avec : Renaud Calvet, Marine Segalen, Mathieu Blasquez, Jean Mourière et David Theboeuf Mise en scène : Jean Mourière Durée : 1h30 RESUME : Divorcé du genre bourru et célibataire depuis trop longtemps, Jacques tient seul une petite cave à vins. Hortense, engagée dans l’associatif, tout proche de finir vieille fille, débarque un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation. Mais pour que deux âmes perdues se reconnaissent, il faut parfois un petit miracle. Ce miracle s’appellera Steve, un jeune en liberté conditionnelle, qui, contre toute attente, va les rapprocher. Et quand trois personnes issues d’univers si différents se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur… Ou un chaos total. Chacun à leur manière, ils vont sérieusement déguster ! PLUS D’INFOS : Ivan Calbérac, l’auteur de L’étudiante et Monsieur Henri et Venise n’est pas en Italie, a luimême assuré la mise en scène de sa pièce lors de sa création en 2018 au Théâtre de la Renaissance avec Bernard Campan et Isabelle Carré en tête de distribution. Ce spectacle a reçu le Molière de la MEILLEURE COMÉDIE en 2019. LA PRESSE lors de la création à Paris: « Immanquable ! La salle est sous le charme. » Le Figaro « On ne s’ennuie pas une seconde. Un très bon moment.» aubalcon.fr « Un bijou de précision, de finesse, de répliques hilarantes et de moments suspendus. Le résultat est une explosion de rires, une salle enthousiaste, grisée ! » Paris Match « C’est une des pépites du moment, irrésistible. » Le Parisien « Il y a de quoi se laisser aller avec bonheur à une ivresse théâtrale.» TélématinTarif jeune : moins de 26 ansRéservation accès PMR : 05 56 48 86 86 La Dégustation

Votre billet est ici

THEATRE DES SALINIERES BORDEAUX 4 RUE BUHAN Gironde

27.3

EUR27.3.

Votre billet est ici