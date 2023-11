L’Autre Whitechapel – Théâtre des Beaux Arts (Bordeaux) THEATRE DES BEAUX ARTS, 3 février 2024, BORDEAUX.

L’Autre Whitechapel – Théâtre des Beaux Arts (Bordeaux) THEATRE DES BEAUX ARTS. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 20:30 (2024-02-01 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

Bienvenue dans le quartier de Whitechapel ! Mickael et Mélodie, stewards un brin givrés vous embarquent à Londres sur les traces de Jack l’éventreur. Humour noir, suspense, amour, concurrence… Les histoires se mêlent à l’Histoire autour d’un fait-divers devenu mythe. Vous faites la connaissance de Penny Johnson, prostituée pleine d’entrain, qui aguiche le client en chanson poétique et grinçante. Andrew Davies, journaliste au Punch, prêt à tout pour réussir, cherche des «indics» dans les quartiers populaires. Emily Simpson, journaliste audacieuse, et William Adams, médecin légiste décalé, complètent ce tableau. Ces quatre personnages se croisent, s’aiment, se manipulent, se concurrencent. Derrière ces échanges humains inattendus se trame une autre histoire, une à une des prostituées sont assassinées. Cela vous rappelle peut-être la signature d’un célèbre éventreur… La compagnie File Agathe revisite cette période mythique en y apportant un autre point de vue ! L’Autre Whitechapel

Votre billet est ici

THEATRE DES BEAUX ARTS BORDEAUX 2RUE DES BEAUX ARTS Gironde

25.8

EUR25.8.

