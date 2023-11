L’Affaire Boson – Théâtre des Beaux Arts (Bordeaux) THEATRE DES BEAUX ARTS, 5 janvier 2024, BORDEAUX.

L’Affaire Boson – Théâtre des Beaux Arts (Bordeaux) THEATRE DES BEAUX ARTS. Un spectacle à la date du 2024-01-05 à 20:30 (2024-01-03 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

Une pièce faisant allusion au Boson de Higgs ! Dans la communauté scientifique, on le surnomme “la particule de Dieu”. Il est considéré par les physiciens comme la clef de voûte de la structure fondamentale de la matière. Sans lui, les particules ne se rencontreraient jamais, elles ne pourraient pas former la matière. En fait, il n’est ici qu’un prétexte à la Cie Toujours là pour créer une pièce mêlant polar, science, humour, Agatha Christie et Christopher Nolan ! Le synopsis : le professeur Peter Brat, prix Nobel de Physique pour la découverte du Boson de Higgs, a été retrouvé mort irradié au LHC, le grand accélérateur de particules de Genève. Emilie Villeneuve, docteur en Physique et sa thésarde Jeanne Loiselle, vont alors être interrogées par le lieutenant Fervent, enquêteur aussi excentrique que débutant. Il va alors devoir plonger tant bien que mal dans les méandres de la mécanique quantique pour percer les mystères de cette étrange mort, où se mêlent mensonges, fausses pistes et faux-semblants. Une pièce accessible à tous, qui rend hommage aux scientifiques qui vouent leur vie à la compréhension des lois de la nature. L’Affaire Boson

Votre billet est ici

THEATRE DES BEAUX ARTS BORDEAUX 2RUE DES BEAUX ARTS Gironde

25.8

EUR25.8.

