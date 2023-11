Shower Power – Théâtre des Beaux Arts, Bordeaux THEATRE DES BEAUX ARTS, 22 novembre 2023, BORDEAUX.

Shower Power – Théâtre des Beaux Arts, Bordeaux THEATRE DES BEAUX ARTS. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:30 (2023-11-22 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

Avec Priscilia Boussiquet, Cyprien Frette-Damicourt, Gilles Monfort, Maud Gadrat, Samuel Pelgris, Thomas Testard Mis en scène par Titus Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bain quand on est six à chanter sous la douche ! Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant, intégralement a capella, où la finesse vocale de nos six chanteurs de salle de bain est mise en jeux dans des situations cocasses et burlesques. Pris d’une douce folie contagieuse dans leur salle de bain, nos personnages se gargarisent d’arrangements originaux des quatre coins de la planète et font briller des pépites polyphoniques méconnues. Démêler les locks des Abbyssinians, brosser les dents de Freddy Mercury, démaquiller Mickael Jackson, faire un brushing aux Beatles, telle est leur mission, la polyphonie et le beat-box étant leurs armes fatales ! SHOWER POWER

Votre billet est ici

THEATRE DES BEAUX ARTS BORDEAUX 2RUE DES BEAUX ARTS Gironde

25.8

EUR25.8.

Votre billet est ici