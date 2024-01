Balagan, musiques sans frontières Théâtre de la Pergola Bordeaux, samedi 10 février 2024.

Balagan, musiques sans frontières Théâtre de la Pergola Bordeaux Samedi 10 février, 20h00

Début : 2024-02-10 20:00

Fin : 2024-02-10 22:30

BALAGAN vous propose un Voyage en musique, de l’Europe de l’Est à l’Argentine.

Un programme mêlant musique Russe, Klezmer, Tzigane, Tango et Arménienne, reprenant les plus grands thèmes des musiciens « voyageurs».

Stéphane Rougier Violon/Arrangement

Tristan Chenevez Violon

Marie Steinmetz Alto

Alexander Somov Violoncelle

Matthieu Sternat Contrebasse

Artavazd Kachatrian Piano

Théâtre de la Pergola Théâtre de la Pergola, 33200 Bordeaux Bordeaux Gironde