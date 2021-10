“Le Frigo” de Copi Studio Théâtre 71, 10 décembre 2021 20:00, Bordeaux.

10 et 27 décembre Sur place Entrée libre + réservation possible 07.55.62.05.29, compagnie.jusqualaube@gmail.com

L. est seul et L. s’ennuie. Mais quand vient minuit, l’horloge explose et c’est la folie. Les souvenirs jaillissent et la métamorphose agit. (Seul en scène à partir de 15 ans)

Le Frigo

de Copi

✦✦✦✦ SUR LE SPECTACLE ✦✦✦✦

Le Frigo est un joyeux délire, une invitation à rentrer dans la tête d’un personnage haut en couleurs, parfois cynique. On s’amuse avec les codes de la comédie, pour mieux rire de la solitude et de la mort. Jusqu’au moment où – bas les masques – le temps est suspendu, le personnage se dévoile et laisse apparaître une sensibilité à fleur de peau.

Nicolas Dubreuil de la Cie Jusqu’à l’Aube a créé en février 2020 ce texte de l’argentin COPI. Connu pour ses dessins dans Hara Kari ou Charlie Hebdo, COPI est aussi un dramaturge qui aime déjouer les codes du théâtre. A la croisée entre la comédie, l’absurde et le tragique, Le Frigo nous plonge dans la tête d’un personnage qui s’invente de multiples péripéties pour mieux contrer la solitude et la mort.

Un texte de Copi

Avec Philippe Caulier

Mise en scène de Nicolas Dubreuil

Avec le soutien du Lieu Sans Nom, Studio Théâtre 71, la Boîte à jouer et La Clé du Quai

Photos: Catherine Passerin

✦✦✦✦ LABO COPI ✦✦✦✦

Pendant un an, le metteur en scène bordelais Nicolas Dubreuil a invité des comédiens a exploré avec lui l’univers et la langue de Copi. Ils présenteront en première partie du Frigo quelques extraits. Avec Laurence Marot, Hugo Fernandez, Juli Uteau, Sandrine Bardoulat.

Studio Théâtre 71 71 cours Edouard Vaillant, Bordeaux 33300 Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

vendredi 10 décembre – 20h00 à 21h00

lundi 27 décembre – 20h30 à 21h00