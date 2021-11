Bordeaux Gironde Soirées Beaujolais Nouveau 2021 sur Bordeaux et en Gironde Bordeaux Catégorie d’évènement: Gironde

Soirées Beaujolais Nouveau 2021 sur Bordeaux et en Gironde Bordeaux, 18 novembre 2021 10:00, . Jeudi 18 novembre, 10h00 Sur place Entrée libre https://the-place-to-be.fr/evenement/soirees-beaujolais-nouveau-bordeaux-gironde/ Où fêter le Beaujolais Nouveau ? Soirées Beaujolais 2021 sur Bordeaux et en Gironde Cette année, rendez-vous jeudi 18 novembre 2021. Pratiquement tous vos bars et bistrots préférés vont fêter le Beaujolais Nouveau, avec bottes de paille et saucisson à profusion ! Les Beaujolais Nouveaux et Beaujolais Villages Nouveaux sont dégustés dans 110 pays. Vous trouverez forcément proche de chez vous des amis pour trinquer au premier vin de l’année. Découvrez le sur vos tables à partir du 18 novembre 2021 et pour les couches tard, dès le 17 novembre 2021 minuit. De nombreuses manifestations sont organisées du 18 au 21 novembre 2021 autour du Beaujolais Nouveau sur Bordeaux, Pessac, Talence et aux alentours. #ilovebeaujolaisnouveau #beaujolais #beaujolaisnouveau #beaujolaisnouveau2021 Bordeaux Gironde Gironde jeudi 18 novembre – 10h00 à 23h59

Heure : 10:00 - 23:59
Catégorie d'évènement: Gironde
Lieu Bordeaux
Adresse Gironde