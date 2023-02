Rencontre sur l’Agriculture de Proximité et les Politiques Alimentaires Locales (APPAL) Bordeaux Sciences Agro, 23 février 2023, Gradignan.

Sur inscription

Agriculture de Proximité et Politiques Alimentaires Locales (APPAL) est un programme de recherche soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine de 2018 à 2022. Rejoignez les réflexions le 23 février 2023 !

Quels seront les sujets abordés ?

Depuis quatre ans, des chercheuses et chercheurs ont collecté et analysé des données de terrain, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi à l’international. Le but ? Essayer de qualifier la diversité des initiatives qui associent agriculture, alimentation et proximité. En effet, celles-ci ont pris de l’ampleur, notamment depuis qu’elles sont reconnus par la réglementation depuis la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014. Huit ans déjà que les initiatives locales qui le souhaitent peuvent être labellisées “Projet Alimentaire Territorial”. Où en est-on aujourd’hui ? Quelle place prennent les collectivités territoriales dans ces initiatives ? Comment les collectivités produisent-elles ces politiques ? Quels modèles de gouvernance alimentaires existent, ici, et ailleurs ? Comment se construit l’action collective ?

Qui est derrière APPAL ?

Le programme de recherche est coordonné par Mayté Banzo, enseignante-chercheuse en Géographie à l’Université Bordeaux Montaigne (Laboratoire Passages). Il est co-piloté par l’UMR Passages et par 4 laboratoires : INRAE-ETTIS à Bordeaux CREOP et GEOLAB à Limoges, RURALITES à Poitiers.

Le programme est financé par ces structures, et par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’ADEAR et le CIVAM Limousin, le Conseil Départemental de Dordogne, et la Fondation de France.

Programme prévisionnel : la recherche à portée de main !

La journée se déroulera en deux temps forts. Le matin, les chercheuses et chercheurs présenteront les résultats des recherches de terrain, et vous pourrez leur poser toutes vos questions.

Pour le déjeuner, un buffet éco-responsable vous est offert. Les organisateurs remercient de bien vouloir prévenir l’organisation de tout désistement, pour éviter le gaspillage alimentaire.

L’après-midi sera un temps de réflexion collective à travers des ateliers sur l’importance et les modalités de l’action collective dans les initiatives de relocalisation de l’agriculture et de l’alimentation.

Vous aurez le choix parmi quatre ateliers :

1) L’alimentation locale en projet” : jouons ! (jeu sérieux)

2) Labellisation et “bonnes pratiques” : des contraintes pour le projet alimentaire territorial ?

3) Existe-t-il une bonne échelle pour faire un PAT ?

4) Qu’est-ce qui bouge (vraiment) sur les territoires avec les PAT ?

Informations pratiques

Où ? Bordeaux Sciences Agro, amphithéâtre Joseph Courau, 1 cours du Général De Gaulle, 33175 Gradignan



2023-02-23T09:30:00+01:00

2023-02-23T16:30:00+01:00