Conférence avec Isabelle Avran et Hisham Abu Shahla : Quel avenir pour le peuple Palestinien après le plan Trump Salle Pierre Tachou, 4 avril 2020 16:00, Bordeaux. Samedi 4 avril 2020, 16h00 Sur place Entrée libre Printemps de la Palestine – Conférence avec Isabelle Avran et Hisham Abu Shahla Printemps de la Palestine – Conférence avec Isabelle Avran et Hisham Abu Shahla Le 4 avril 2020 à partir de 15h à la salle Pierre Tachou à Bordeaux 44 rue Joseph Brunet, Arrêt Brandenburg du Tram B Palestine 33 accueillera la journaliste Isabelle Avran et le jeune chercheur Palestinien en sciences politiques, Hisham Abu Shahla, pour donner une conférence sur le thème : “Quel avenir pour le peuple Palestinien après le plan Trump“ Salle Pierre Tachou 44 rue Joseph Brunet, Bordeaux 33300 Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde samedi 4 avril 2020 – 16h00 à 18h00

