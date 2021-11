Bordeaux Gironde Réveillon du 31 décembre 2021, Quoi faire ? Bordeaux Catégorie d’évènement: Gironde

Réveillon du 31 décembre 2021, Quoi faire ? Bordeaux, 31 décembre 2021 19:00, . Vendredi 31 décembre, 19h00 Sur place 30 https://the-place-to-be.fr/evenement/reveillon-saint-sylvestre-2021-bordeaux-gironde/ Quoi faire pour le Réveillon du jour de l’an 2022 / soirée de la Saint Sylvestre de 31 décembre 2021 sur Bordeaux et la Gironde ? Quoi faire et où sortir pour le jour de l’an 2021 / 2022 ? Quelles sont les soirées prévues pour la saint sylvestre ? Voici quelques idées de sorties sympas qui sont prévues, un petit récapitulatif des soirées spectacles prévues sur Bordeaux et la Gironde pour le réveillon du 31 décembre 2021. Pensez à réserver votre soirée du jour de l’an. Restaurant, diner-spectacles, cirque, pièces de théâtre, soirée danse, café théâtre, exposition…. et même des activités à faire à la maison, on vous dit tout ICI. Bordeaux Gironde Gironde vendredi 31 décembre – 19h00 à 23h59

