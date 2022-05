Réveillon St Sylvestre Bordeaux Restaurant Makila Kafé Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Réveillon St Sylvestre Bordeaux Restaurant Makila Kafé, 31 décembre 2019 20:00, Bordeaux. 31 décembre et 1 janvier 2020 Sur place 95,00 € (hors vins et champagne) infos@planeteloisirsdance.com Situé sur le Quai de Bacalan, en plein centre-ville de Bordeaux, le restaurant Makila Kafé vous ouvre ses portes en bord de Garonne dans un cadre idyllique Incontournable à Bordeaux RESTAURANT – BAR LOUNGE Makila kafé Une envie de partager le Réveillon de la St Sylvestre sur les bords de Garonne pour finir l’année 2019… Le Makila Kafé vous propose sa carte festive, jusqu’à 4h00 du matin… Venez danser sur les tubes des années 80 à aujourd’hui, Dancefloor, avec DJ, Cotillons… Restaurant Makila Kafé Hangar 17, quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde mardi 31 décembre 2019 – 20h00 à 23h59

mercredi 1er janvier 2019 – 00h00 à 05h00

