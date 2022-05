Réveillon nouvel an Bordeaux Restaurant L’Austra Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Réveillon nouvel an Bordeaux Restaurant L'Austra, 31 décembre 2019 20:00, Bordeaux

31 décembre et 1 janvier 2020
Sur place 95,00 € (hors boissons et champagne)
infos@planeteloisirsdance.com

L'AUSTRA fait son bal masqué, pour le Réveillon du 31 décembre 2019. Un événement sur Bordeaux.
Music By Thomas TESTE
Résa : 0604494510

Bienvenue au restaurant L'Austra, sur les quais de la Garonne où vous serez chaleureusement accueillis pour un repas de qualité. Entre deux palmiers se loge le magnifique bar en bois de l'établissement où l'on commande des cocktails exotiques dans une ambiance détente. Imaginé par l'architecte Olivier le Bailleul, le bar arpente un style surfing agrémenté de touches marines, pour vous garantir une expérience bordelaise inattendue, à l'Australienne !

Restaurant L'Austra
Hangar 19, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
33300 Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

mardi 31 décembre 2019 – 20h00 à 23h59

mercredi 1er janvier 2019 – 00h30 à 06h00

