Bordeaux Premier Padel Arkea Arena Floirac, lundi 10 juin 2024.

Bordeaux Premier Padel La première édition de Bordeaux Premier Padel aura lieu du 10 au 16 Juin 2024 à Arkéa Arena, pour une compétition sportive officielle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-10T10:00:00+02:00 – 2024-06-10T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-16T15:00:00+02:00 – 2024-06-16T21:00:00+02:00

Un tournoi international à Bordeaux

Avec « Roland Garros », Bordeaux devient ainsi l’une des deux étapes françaises du circuit international de Padel et fera l’objet d’une couverture médias sans précédent (Canal +, Bein Sport…) auprès de près de 150 Millions de téléspectateurs dans le monde.

Autour de cette compétition sportive parmi les plus spectaculaires du moment, c’est une offre de divertissements de premier plan qui attend le public bordelais au cœur du mois de Juin : des espaces de détente, des offres musicales portées par des artistes de renommée internationale (DJ Set, music live) et des soirées « afterwork » autour du vin et de la haute gastronomie.

L’Arkéa Arena accueille l’événement

La salle de concert passera en configuration sport avec un terrain principal de 5 000 places et deux autres annexes. Pour faire le plein, le plateau sera de taille avec tous les plus grands noms du padel : les n° 1 mondiaux masculins et féminins, les paires Arturo Coello et Agustin Tapia, et Paula Josemaria et Bea Gonzales. Les anciens n° 1 Ale Galan et Juan Lebron sont également annoncés ou encore le légendaire Fernando Belasteguin (44 ans), au sommet de la hiérarchie mondiale pendant seize ans, qui va disputer sa dernière saison.

Infos pratiques

Dates : du lundi 10 au dimanche 16 juin 2024

du lundi 10 au dimanche 16 juin 2024 Lieu : Arkéa Arena

Arkéa Arena Tarifs : de 9 € à 89 €

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 Centre Équestre de la Burthe Gironde Nouvelle-Aquitaine

