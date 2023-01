Visite insolite : Entre dégustation et poésie antique, revivez la majestueuse ville de Bordeaux Porte cailhau, place du palais, bordeaux, gironde Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Plongez en pleine Antiquité à Bordeaux lors d’une visite théâtralisée de 2h où votre guide conférencier incarnera Sabina, épouse du poète et philosophe Ausone (IVeme siècle ap. JC). Vous revivrez la douceur de vivre en Aquitaine aux sons des vers d’Ausone et à travers une dégustation qui ravira vos papilles. En déambulant de la Porte Cailhau jusqu’à la Place Pey-Beyrland vous découvrirez une période charnière aux premiers temps de l’évangélisation en Aquitaine tout en découvrant les richesses intemporelles de Burdigala (Bordeaux). Durée : 2h Format de visite : Visite insolite menée en costume. Votre guide conférencière incarne un personnage d’époque en costume pour assurer une réelle immersion au cœur de l’histoire. La visite est ponctuée d’une dégustation. Porte cailhau, place du palais, bordeaux, gironde place du palais, bordeaux 33000 Bordeaux Triangle d’Or Gironde mardi 14 février – 10h00 à 12h00

jeudi 13 avril – 14h00 à 16h00

Détails Heure : 10:00 - 16:00 Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Porte cailhau, place du palais, bordeaux, gironde Adresse place du palais, bordeaux Ville Bordeaux Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Porte cailhau, place du palais, bordeaux, gironde Bordeaux Departement Gironde

