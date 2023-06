LA BOÎTE (vous n’enterrerez pas Antigone) • Les Attracteurs étranges BORDEAUX, Place Pierre Cétois Bordeaux, 19 juillet 2023, Bordeaux.

Travail, famille, meurtrie

Que faire quand on est cadre dans une très grosse entreprise et que l’on constate qu’elle se livre à des malversations ? C’est la question à laquelle tente de répondre Alice, dans une pièce menée tambour battant par un quatuor d’actrices.

Deuxième volet d’une trilogie consacrée au monde du travail et imaginée autour de trois femmes qui aiment leur métier, mais ne peuvent plus l’exercer de façon satisfaisante en accord avec leurs valeurs humanistes, La Boîte est un Antigone 2.0, l’histoire d’une héroïne ordinaire qui face à une situation extraordinaire se lève pour dire non. L’an dernier, le public de l’Été métropolitain a acclamé le premier opus Droit dans mes bottes qui abordait les thématiques du monde agricole, du déracinement, de la transmission. Avec toujours autant d’acuité et de pertinence, La Boîte s’ouvre sur les multinationales et les lanceurs d’alerte, avec comme figure tutélaire Antigone, archétype de la résistance.

Avec Marie Delmarès, Manon Galvin, Aude Le Pape et Sabine Samba • Texte et mise en scène : Marie Delmarès • Collaboration artistique : Jacques Grizeaud • Lumières : Jacques Grizeaud • Son : Jeff Manuel • Musique: Doclaine • Chorégraphie: Sabine Samba

Photo : Thomas Vitry

☀️ MERCREDI 19.07 À 19H

☀️ BORDEAUX Place Pierre Cétois, 1 Rue des Étrangers 33300 Bordeaux

☀️ TOUT PUBLIC dès 12 ans

☀️ DURÉE : 1H10

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation déplacée au Garage Moderne (1 rue des Étrangers) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

Extrait du spectacle

https://youtu.be/Dowz6dGsTUE

Prochains La Boîte (vous n’enterrez pas Antigone) à Villenave-d’Ornon le 25.07, Saint-Médard-en-Jalles le 16.08 et Pessac le 24.08

