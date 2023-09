Village des recruteurs de Bordeaux 2023 Bordeaux, Place des Quinconces Bordeaux, 14 septembre 2023, Bordeaux.

Village des recruteurs de Bordeaux 2023 Jeudi 14 septembre, 09h30 Bordeaux, Place des Quinconces Entrée gratuite & accessible à tous pour les candidats

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Demain, venez rencontrer une cinquantaine de structures qui proposent plus de 1 500 offres à pourvoir sur le Village des Recruteurs, l’évènement emploi et formation incontournable à Bordeaux.

Jeudi 14 septembre 2023 – 9h30 à 17h

Infos pour participer : https://levillagedesrecruteurs.fr/event/le-village-des-recruteurs-de-bordeaux-2023/

Place des Quinconces

+ de 1 500 offres d’emploi et formation

