Salon Maison Neuve de Bordeaux Parc des Expositions de Bordeaux, 16 septembre 2022 10:00, Bordeaux. 16 – 18 septembre Sur place Plein tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 15 ans) https://leopro.fr/salon-maison-neuve-bordeaux/ Salon Maison Neuve Bordeaux : construire votre projet de maison de A à Z ! Le Salon Maison Neuve Bordeaux et Le Pôle Habitat-FFB s’associent afin de vous proposer un événement dynamique, répondant à tous vos projets maison. Pour la seconde année, les adhérents et partenaires du Pôle Habitat-FFB 33 sont rejoints par des professionnels de l’équipement de la maison, permettant ainsi de réunir plus de 60 exposants au sein du Hall 3 du Parc des Expositions de Bordeaux. L’occasion d’étudier votre projet de construction de A à Z : recherche de terrain, analyse de vos possibilités, étude de financement, mise en place d’un planning, gestion des différents acteurs de la constructions… Les professionnels présents sur ces 2,5 jours de salon sauront répondre à toutes les questions que vous vous posez et vous accompagneront dans la réalisation de la maison qui vous correspond ! Parc des Expositions de Bordeaux Cours Jules Ladoumegue, 33300 BORDEAUX 33300 Bordeaux Le Lac Gironde vendredi 16 septembre – 10h00 à 19h00

samedi 17 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 18 septembre – 10h00 à 19h00

