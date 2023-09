FESTIVAL ANIMASIA Parc des Expositions de Bordeaux Bordeaux, 7 octobre 2023 10:00, Bordeaux.

FESTIVAL ANIMASIA Parc des Expositions de Bordeaux Bordeaux 7 et 8 octobre

FESTIVAL ANIMASIA 7 et 8 octobre 1

Festival incontournable en France, Animasia réunit tous les univers de la culture et pop culture asiatique avec des espaces scéniques pour accueillir, la K-POP, le Yosakoi ou le Cosplay, mais aussi des espaces thématiques avec les arts martiaux, le jeu vidéo, la librairie, le jeu de plateau et les commerçants. Deux jours en octobre pour rencontrer les équipes et étudiants d’e-artsup Bordeaux et découvrir nos 3 univers de formation : Direction artistique, Cinéma d’animation et Jeux vidéo.

e-artsup

Créée en 2001 e-artsup, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de marketing, tech et business.

Parc des Expositions de Bordeaux Cours Jules Ladoumegue, 33300 BORDEAUX Le Lac Bordeaux 33300 Gironde