Le plus grand Salon du Bien Etre de Nouvelle Aquitaine !

Zen, restons zen… grâce au Salon du Bien Être, Bio & Thérapies

La huitième édition du salon se tiendra au Palais des Congrès de Bordeaux Lac du 25 au 27 novembre prochain.

Avec près de 130 exposants, des conférences, des ateliers reliés aux bien-être, au Bio et aux médecines douces et un programme, toujours renouvelé, une multitude d’exposants, de démonstrations qui, durant trois jours délivreront le panorama le plus complet des thématiques liées au bien-être aux produits bio et aux médecines douces.

Retrouver la paix intérieure

C’est une invitation Zen, à faire une pause, (et on en a besoin !) que propose cette nouvelle édition.

Conseils et soutien pour retrouver un confort physique ou émotionnel, produits et techniques dédié au développement personnel, produits bio dans l’alimentaire ou les cosmétiques, tous les experts de ces thèmes seront là pour vous guider.

« Chaque Exposants, conférencier, écrivains et chercheur présent durant ces trois jours, ont pour point commun la volonté d’aider son prochain à retrouver la paix intérieure. Au sein des allées comme sur scène, les intervenants présenteront, ainsi des pistes de réflexion et des solutions d’accompagnement pour vous faciliter la vie. »

Comme chaque année des cycles de conférences sont offerts au public sur des thèmes variés et passionnant tels que Le Dr Jean Dominique Dana (Médecin Anesthésiste-Réanimateur et auteur), Luc Bodin (ancien médecin diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecines naturelles.), Géraldine Garance (créatrice du Tarot des flammes jumelles, conférencière), Charlotte Daynes (Lightworker, auteure et formatrice), Patrice Marty (Chercheur de l’inexplicable, auteur) et chaque soir des concerts Zen, viendront ponctuer ces journées avec Marc Vella (pianiste, virtuose concertiste conférencier, sa philosophie et ses ouvrages comme le pianiste nomade, L’éloge de la « fausse note » devenu un Long-Seller, connaissent un grand succès.) ou Annabelle de Villedieu (après 10 ans de piano au conservatoire, du chant classique et de la guitare, le son a toujours fait partie de sa vie).

En savoir plus :

Lieu : Palais des Congrès / Av. Jean Gabriel Domergue / 33300 Bordeaux

Horaire : Ouvert tous les jours de 10 heures à 19h / Dernière entrée 30 minutes avant la fin du salon.

Entrée : 3€ / gratuit pour les mineurs

Parking gratuit,

Restauration Bio et végétarienne

Palais des Congrès Av. Jean Gabriel Domergue 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Le Lac Gironde

vendredi 25 novembre – 10h00 à 19h00

samedi 26 novembre – 10h00 à 19h00

dimanche 27 novembre – 10h00 à 19h00