Gironde Forum Cartoon Movie Bordeaux, Palais des congrès Bordeaux, 5 mars 2024 08:00, Bordeaux. Forum Cartoon Movie 5 – 7 mars 2024 Bordeaux, Palais des congrès Sur inscription Ce forum majeur de la co-production réunit 900 professionnels du cinéma d’animation provenant de 40 pays : producteurs, investisseurs, distributeurs, sociétés de jeux vidéo, new media players… pour établir des coopérations, permettant le financement au minimum d’une vingtaine de longs métrages d’animation par an. Durant 2 jours, les producteurs ont l’opportunité de pitcher leur projet de film en vue de lever des financements et de trouver des co-producteurs ou des distributeurs à l’international. Depuis la création du forum en 1999, 453 films ont été financés pour un montant total de 2,96 Mds€. Participer : https://www.cartoon-media.eu/

