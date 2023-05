Salon Woodrise 2023 – Le congrès international du bâtiment bois moyenne et grande hauteur à Bordeaux Bordeaux, Palais des congrès, 17 octobre 2023, Bordeaux.

Une cinquantaine d’intervenants internationaux présenteront, au travers des sessions plénières et des ateliers, les différents enjeux mondiaux de la construction bois de moyenne et grande hauteur et de son intégration dans le concept de ville durable.

WOODRISE participe à la mutation des villes, la transition écologique de la construction, la rénovation et l’aménagement, éléments majeurs de la neutralité carbone :

– En fédérant toutes les parties prenantes de la filière forêt-bois autour des défis climatiques, énergétiques et environnementaux de demain,

– En mettant en lumière l’innovation et la technologie, la pédagogie et l’information, l’humain et le sociétal,

– En sensibilisant les professionnels et le grand public à la gestion de la ressource bois indispensable dans nos modes de vie d’aujourd’hui et demain.

Bordeaux, Palais des congrès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T08:00:00+02:00 – 2023-10-17T19:00:00+02:00

2023-10-20T08:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:00:00+02:00

bois construction