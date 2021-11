Bordeaux Tasting Palais de la Bourse, 11 décembre 2021 10:00, Bordeaux.

11 et 12 décembre Sur place Pass 1 jour : 25 € Pass 1 jour + abonnement au magazine Terre de vins (6 mois – 3 numéros) : 28 € Pass 2 jours + abonnement au magazine Terre de vins (6 mois – 3 numéros) : 39 € https://www.terredevins.com/evenements/bordeaux-tasting-2021

BordeauxTasting revient cette année les 11 et 12 décembre pour célébrer son dixième anniversaire. Plus attendu que jamais après une édition digitalisée en 2020.

Bordeaux Tasting revient au Palais de la Bourse de

Bordeaux pour fêter ses 10 ans

Rendez-vous incontournable pour les amateurs de grands vins, Bordeaux

Tasting revient cette année les 11 et 12 décembre pour célébrer son dixième

anniversaire. Plus attendu que jamais après une édition digitalisée en 2020,

Bordeaux Tasting réinvestit la place de la Bourse et dévoile un programme riche de nouveautés.

Bordeaux Tasting, le Festival des grands vins fête ses 10 ans les 11 et 12

décembre prochains alors que la pression sanitaire se détend, Terre de vins prépare une ambitieuse édition de Bordeaux Tasting à la faveur de ce dixième anniversaire. Créé en 2011 et interrompu en 2020 en raison de la crise sanitaire, Bordeaux Tasting n’a cessé de progresser au cours des

précédentes éditions. Il est devenu le rendez-vous des grands vins et s’impose comme un festival sans équivalent en France. Réunissant les plus grands crus de Bordeaux, il accueille aussi des invités prestigieux venus d’autres régions françaises.

Une édition anniversaire enrichie de nouveautés

Pour faire de cette dixième édition un événement historique, plusieurs nouveautés sont d’ores et déjà annoncées.

• Le Palais de la Bourse, 100% Grands Bordeaux !

Terre de vins réaffirme l’ADN de Bordeaux Tasting : les grands vins de la région sont à l’honneur. L’espace du Palais de la Bourse, au rez-de-chaussée comme à l’étage, sera complètement consacré aux Grands Bordeaux, où tous les domaines les plus remarquables, de la rive gauche comme de la rive droite, seront présents.

• Trois lieux dédiés à la dégustation au coeur de Bordeaux

Pour offrir les meilleures conditions de dégustation possible et faciliter le parcours des visiteurs au sein des différents espaces, Bordeaux Tasting s’étend cette année dans trois lieux différents, tous situés autour de la place de la Bourse, au cœur de la ville de Bordeaux.

Le traditionnel Palais de la Bourse sera consacré aux Grands Bordeaux, l’Espace Saint-Rémi accueillera une vingtaine de maisons et vignerons de Champagne, et le Musée National des Douanes et sa cour, nouveau lieu cette année, sera réservée aux “Grands Invités”, les vignerons venus des autres régions viticoles françaises et étrangères.

• La Cour du Musée National des Douanes : nouveau site de dégustation pour Bordeaux Tasting

Situé dans l’ancien Hôtel des Fermes du Roi, classé Monument Historique, le Musée National des Douanes occupe l’ancienne halle de dédouanement, entièrement rénovée. Tout juste restaurée et ouverte au public depuis peu, la vaste Cour du Musée s’impose comme un nouveau lieu culturel bordelais, encerclée de bâtiments hérités du XVIIIe siècle. Elle constitue le troisième lieu de dégustation de cette 10e édition de Bordeaux Tasting.

• Les coups de coeur des winemakers

Les winemakers les plus célèbres du vignoble bordelais font leur entrée à Bordeaux Tasting. Ces

flying winemakers en charge d’encadrer la production de vin dans différents pays et de conseiller

les vignobles partout dans le monde, seront présents à l’occasion de Bordeaux Tasting 2021 pour

présenter leurs dernières pépites découvertes.

• Un café pour parler vin

Le Café de la Bourse, café éphémère du festival, prend ses quartiers dans l’enceinte du Palaisde la Bourse et devient un lieu vivant, de partage et d’échange. Une série de personnalités animées par le monde du vin sont attendues pour dialoguer autour de leur passion commune.

Responsabilité sanitaire

Toutes les mesures seront prises afin de permettre à chacun de vivre cette nouvelle édition dans des conditions optimales, le confort et la santé des visiteurs, exposants et intervenants demeurant une priorité. La présentation d’un pass sanitaire est indispensable pour accéder à l’événement. Gage du respect des mesures barrières, chaque visiteur se verra offrir un verre à l’entrée de l’événement qu’il conservera tout au long de sa visite (verre Riedel offert – valeur de 11,50 € TTC).

À propos de Bordeaux Tasting

Bordeaux Tasting est organisé par Terre de vins, magazine et site d’actualité dédié au monde du vin et de l’art de vivre et organisateur d’événements (Bordeaux Tasting, Champagne Tasting, Lyon Tasting). Créé en 2011,

Bordeaux Tasting réunit chaque année des milliers de professionnels et amateurs, devenu le rendez-vous incontournable des grands vins en Nouvelle-Aquitaine. La dixième édition de Bordeaux Tasting aura lieu les 11 et 12 décembre 2021 dans trois lieux situés autour de la place de la Bourse, au Palais de la Bourse notamment.

Palais de la Bourse 17 place de la bourse 33000 Bordeaux Quinconces Gironde

samedi 11 décembre – 10h00 à 18h30

dimanche 12 décembre – 10h00 à 18h00