Des idées de sorties à faire avec les enfants pour fêter halloween et des activités pour les vacances de la Toussaint sur Bordeaux et en Gironde Où fêter Halloween à Bordeaux & alentours ? dates, idées de soirées et animations Explorez le programme des festivités prévus pour les grandes vacances d’automne et Halloween 2022. Trouvez l’événement parfait pour vous et vos enfants ! Entre Ateliers créatifs ou de pâtisserie sur le thème d’Halloween, parc d’attractions, collecte de bonbons, défilés de déguisement et costume, espace game, cirque, festival, pièce de théâtre, ce sont des dizaines d’événements prévus pour cet automne Découvrez le programme d’Halloween ICI Bordeaux Gironde Gironde samedi 15 octobre – 10h00 à 22h00

