Alimentation et coopérations —————————- Le projet [Let’s Food Cities](https://letsfoodcities.com/) (2017-2021) vise à faciliter le partage d’expériences entre 14 villes dont 7 en France (Bordeaux, Grenoble, Lyon, Paris, Marseille, Nantes et Montpellier) et 7 à l’étranger pour accompagner les collectivités dans la mise en place de politiques alimentaires territoriales systémiques et multi-acteurs. Le lundi 5 juillet, de 13h à 14h, le CCGAD invite l’association Let’s Food à l’occasion d’un webinaire pour découvrir les résultats du diagnostic de durabilité de Bordeaux Métropole ainsi que de nombreuses initiatives inspirantes venues d’ici et d’ailleurs pour enrichir la stratégie de résilience agricole et alimentaire bordelaise. Informations pratiques ———————- Lundi 5 juillet, de 13h à 14h. Le webinaire aura lieu via le logiciel Microsoft Teams. **Pensez à vous inscrire** [**via le formulaire en ligne**](https://forms.gle/qtuyAntUu1CwFSKo8)**.**

Le CCGAD organise un webinaire pour échanger sur le sujet de la coopération territoriale comme outil pour accélérer la mise en place de systèmes alimentaires durables et résilients

