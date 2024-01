Mois de la collecte numérique Bordeaux Métropole Bordeaux, lundi 4 mars 2024.

Mois de la collecte numérique Le Digital Cleanup Day est une journée mondiale de sensibilisation à l’empreinte environnementale du numérique par l’action, qui a lieu en mars chaque année. 4 31 mars Bordeaux Métropole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-04T09:00:00+01:00 – 2024-03-04T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T09:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Pour cette édition 2024, Bordeaux Métropole et ses communes se mobilisent en organisant le Mois de la collecte numérique pour sensibiliser les habitants et les entreprises à l’empreinte environnementale du numérique et mobiliser un maximum à agir concrètement en offrant une seconde vie aux équipements numériques électriques et électroniques personnels de chacun. Pour cela, 40 points de collecte sont installés sur le territoire.

En tant qu’entreprise du territoire, vous pourriez prendre part au dispositif ou organiser votre propre collecte durant le mois de la collecte numérique pour sensibiliser vos salariés au numérique responsable mais aussi pour qu’ils puissent déposer leurs équipements électriques et électroniques obsolètes ou dont ils ne se servent plus à des fins de reconditionnement ou recyclage :

– Collecte mobile : engagez des coursiers à vélo pour participer au mois de la collecte numérique. Ils se chargeront de récupérer les équipements personnels de vos salariés et de les déposer au point de collecte le plus proche de votre site. Le matériel sera ensuite reconditionné ou recyclé.

– Collecte fixe : organisez votre propre collecte d’équipements électroniques et électriques de vos salariés directement sur votre site du 4 au 31 mars 2024 en contactant les acteurs de collecte du territoire présents dans l’annuaire qui vous sera remis par nos soins fin janvier 2023. Les équipements seront ensuite récupérés et traités en conformité avec les méthodes de gestion des déchets propres à chaque intervenant.

Pour en savoir plus, participez au Webinaire Entreprises co-organisé avec la CCI Bordeaux Gironde le 29/01 à 11h.

Pour participer au mouvement, demandez le Kit Entreprises à lemoisdelacollectenumerique@bordeaux-metropole.fr

Vous y trouverez des idées d’actions, un annuaire des acteurs locaux pour mettre en place votre propre collecte, et aussi des ressources dont un quiz en ligne et un jeu de cartes pour sensibiliser vos salariés à un numérique responsable !

Ces données seront conservées jusqu’au 31 mars 2024, après quoi elles seront définitivement supprimées.

Bordeaux Métropole Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lemoisdelacollectenumerique@bordeaux-metropole.fr »}] [{« link »: « mailto:lemoisdelacollectenumerique@bordeaux-metropole.fr »}]

Bordeaux Métropole