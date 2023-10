LES ONDES DE L’ÉGALITÉ Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde LES ONDES DE L’ÉGALITÉ Bordeaux Métropole Bordeaux, 10 novembre 2023, Bordeaux. LES ONDES DE L’ÉGALITÉ 10 – 26 novembre Bordeaux Métropole Gratuit Couverture médiatique de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité par la radio O2 Radio : réalisation d’émissions, de reportages et d’interviews d’acteurs de la lutte contre les discriminations mais aussi des témoignages, des podcasts ainsi qu’une sensibilisation auprès des jeunes de la rive droite.

Suivez O2 Radio sur 91.3

En partenariat avec la Ville de Cenon/ ALIFS, les structures jeunesse de la Rive Droite/ CIDFF Bordeaux Métropole bordeaux metropole Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

