Energies du port de la lune : des moulins à marées aux hydroliennes avec l’association Percevoir Bordeaux métropole, 21 mai 2023, Bordeaux. Energies du port de la lune : des moulins à marées aux hydroliennes avec l’association Percevoir Dimanche 21 mai, 10h00 Bordeaux métropole Gratuit, sur inscription Des bassins à flots jusqu’au pont de Pierre, longeons la Garonne pour découvrir comment a été et sera utilisée cette énergie, avec les traces d’une usine marémotrice hier, avec les hydroliennes demain.

Tout public, sur inscription. Cet évènement fait partie de la programmation OFF des Assises Européennes de la Transition Énergétique. Découvrez toutes les animations : Le OFF des assises européennes de la transition énergétique (assises-energie.org)

2023-05-21T10:00:00+02:00 – 2023-05-21T12:00:00+02:00

