Transition au Grand Parc : des énergies fossiles aux énergies renouvelables avec Association Percevoir Bordeaux métropole, 14 mai 2023, Bordeaux. Transition au Grand Parc : des énergies fossiles aux énergies renouvelables avec Association Percevoir Dimanche 14 mai, 10h00 Bordeaux métropole Gratuit, sur inscription Bientôt, les énergies de la géothermie et de la biomasse remplaceront la chaufferie au gaz qui alimente depuis 1965 environ le réseau de chaleur du quartier du Grand Parc.

Nous verrons où se situent la chaufferie actuelle, le forage géothermique et la future centrale biomasse.

Tout public, sur inscription. Cet évènement fait partie de la programmation OFF des Assises Européennes de la Transition Énergétique.

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T12:00:00+02:00

