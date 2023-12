Conférence-débat Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux, 24 janvier 2024, Bordeaux.

Munich et la Bavière : spécificités et réalités dans l’Allemagne et l’Europe d’aujourd’hui Mercredi 24 janvier 2024, 19h00 1

En présence de Isabelle Bourgeois, ancienne chargée de recherche au Centre d’Information et de Recherche sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC), co-animatrice du think tank Tandem Europe.

Entrée libre et gratuite.

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, 1 place Jean Jaurès, 33000, Bordeaux

