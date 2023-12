Ciné-débat : Sophie Scholl, les derniers jours Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux, 18 janvier 2024, Bordeaux.

Début : 2024-01-18 18:00

Fin : 2024-01-18 20:00

Film allemand réalisé par Marc Rothemund en 2005 qui retrace la résistance d’étudiantes et d’étudiants munichois face au nazisme.

Animation du débat par Hélène Camarade, professeure en études germaniques à l’Université Bordeaux Montaigne.

Entrée libre et gratuite

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Quinconces Bordeaux 33000 Gironde