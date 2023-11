Luminiscence Cathédrale Saint-André – Expérience Immersive Luminiscence Bordeaux, 9 novembre 2023, BORDEAUX.

Luminiscence Cathédrale Saint-André – Expérience Immersive Bordeaux. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 21:00. Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

LA CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ DE BORDEAUX COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE AUPARAVANT! Venez vivre LUMINISCENCE, la nouvelle expérience immersive au cœur de la Cathédrale de Bordeaux.Plongez dans une expérience multisensorielle unique en redécouvrant l’une des plus belles cathédrales de France comme vous ne l’avez jamais vue auparavant ! Véritable voyage dans le temps et dans l’histoire de la Cathédrale Saint-André, LUMINISCENCE invite petits et grands à revivre l’émotion originelle, celle qu’ont cherché à susciter ses grands bâtisseurs au XIIème siècle, et surtout celle des millions de personnes qui ont visité ce lieu emblématique au fil des siècles suivants. En associant vidéo mapping 360 et son spatialisé 3D, LUMINISCENCE offre aux spectateurs une plongée immersive au cœur de l’histoire de ce monument majestueux. Chaque détail architectural est magnifiquement rehaussé par des projections vidéo, chaque vitrail est sublimé par des jeux de lumière en mouvement, tandis que l’acoustique exceptionnelle de l’édifice exalte l’émotion suscitée par la musique. À travers ce spectacle visuel et musical à couper le souffle, les secrets de la Cathédrale sont ainsi dévoilés, mettant en exergue la prouesse architecturale de ses bâtisseurs, les jeux de lumières envoûtants de ses vitraux et son acoustique hors du commun. Tarif Adulte : 18 ans et +Tarif Enfant : 4 – 17 ans (inclus)Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans sur les genoux de leur parent ( un justificatif de l’âge de l’enfant sera demandé le jour de la représentation ). Quelle est la différence entre les deux expériences : musique digitale et musique live? Les projections visuelles restent les mêmes, cependant, l’expérience musicale est différente : Musique Digitale ( toutes les séances sauf le 21/10 à 20h et 21h30 , le 27/10 à 19h30 et 21h, le 31/10 à 20h et 21h30, le 10/11 à 19h30 et 21h, le 11/11 à 20h et 21h30, le 17/11 à 19h30 et 21h et le 24/11 à 19h30 et 21h ) : Cette expérience repose sur une composition sonore élaborée par Paul Lecomte, spécifiquement conçue pour être spatialisée grâce à un système de 22 enceintes entourant le public confortablement assis dans la nef. Ce dispositif technologique offre une immersion sonore unique, faisant voyager notes, voix et percussions à travers l’édifice, le tout en parfaite harmonie avec les projections visuelles. Cette composition contemporaine s’inspire des musiques classiques et sacrées qui ont marqué l’histoire de la cathédrale à travers les âges.Musique Live ( le 21/10 à 20h et 21h30 , le 27/10 à 19h30 et 21h, le 31/10 à 20h et 21h30, le 10/11 à 19h30 et 21h, le 11/11 à 20h et 21h30, le 17/11 à 19h30 et 21h et le 24/11 à 19h30 et 21h ) : Cette expérience est magnifiée par la présence d’un chœur professionnel et d’un ensemble de 10 musiciens talentueux incluant orgue, harpe, quintette de cuivre, violons et percussion. Ils se produiront dans le chœur de la cathédrale en exploitant l’acoustique singulière de cet espace sacré, appuyés par notre système de sonorisation spatialisé. Alors que l’édifice s’anime et s’illumine, leur performance offre une métamorphose visuelle et sonore captivante. Sous la direction d’Alexis Duffaure, maître de chapelle de la cathédrale, ils interpréteront un répertoire de musiques classiques et sacrées réarrangées pour l’occasion. Ils vous feront traverser les époques du Moyen-Âge à nos jours avec des œuvres de G. Holst, G. Haendel, C. Gounod, L. Vierne, entre autres. Luminiscence Cathédrale Saint-André – Expérience Immersive Luminiscence Cathédrale Saint-André – Expérience Immersive

Luminiscence Bordeaux BORDEAUX Place Pey Berland Gironde

