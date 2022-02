« Bordeaux, la ville pour toutes et tous », la superbe expo photo qui met le handicap à l’honneur. Quai Richelieu,33000 Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du mardi 8 février au lundi 21 février à Quai Richelieu, 33000 Bordeaux

**Du 8 au 21 février**, l’exposition **« Bordeaux, la ville pour toutes et tous »** sera visible pour une troisième édition. Retrouvez les 24 portraits réalisés par Anne-Sophie Annese, mettant en scène des personnes en situation de handicap et leur passion. Jugeote vous décrypte cette déambulation artiste et citoyenne dans un article à retrouver juste ici : [[https://jugeote.media/2022/02/03/le-handicap-a-lhonneur-dans-une-superbe-expo-photo-a-bordeaux/](https://jugeote.media/2022/02/03/le-handicap-a-lhonneur-dans-une-superbe-expo-photo-a-bordeaux/)](https://jugeote.media/2022/02/03/le-handicap-a-lhonneur-dans-une-superbe-expo-photo-a-bordeaux/) L’exposition est à retrouver sur **le Quai de Richelieu**, entre la maison écocitoyenne et le miroir d’eau. Foncez-y pour découvrir ces modèles plein de vie.

Entrée libre et possibilité de faire la visite en audiodescription.

