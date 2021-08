Bordeaux : la vérité si je mens ! Place des Quinconces, 18 septembre 2021, Bordeaux.

Bordeaux : la vérité si je mens !

Place des Quinconces, le samedi 18 septembre à 11:00

### Vous suivrez deux guides conférencières, Julia et Marie, et devrez résoudre des énigmes pour faire avancer la visite et démêler le vrai du faux ! Cette visite pédestre de Bordeaux dure environ 1h30 et vous entraine dans le quartier du Triangle de Bordeaux. Rendez-vous devant la colonne des Girondins à 11h00 pour venir à bout des légendes urbaines et résoudre les énigmes qui feront avancer la visite ! Il faudra faire appel à vos méninges et votre mémoire pour démêler le vrai du faux et identifier la guide qui vous ment !

3€ personne recommandé. ⚠️ Réservation obligatoire par mail. 30 personnes maximum.

Vous suivrez deux guides conférencières, Julia et Marie, et devrez résoudre des énigmes pour faire avancer la visite et démêler le vrai du faux !

Place des Quinconces Place des Quinconces, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00