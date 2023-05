Clément Kersual LA NOUVELLE COMEDIE GALLIEN, 23 juin 2023, BORDEAUX.

Clément Kersual LA NOUVELLE COMEDIE GALLIEN. Un spectacle à la date du 2023-06-23 à 20:30 (2023-06-23 au ). Tarif : 23.2 à 23.2 euros.

Alhambra Productions (L-D-20-000421) et La Boîte de Ouf en accord avec The Joke Company présentent ce spectacle Clément Kersual a grandi entre la permissivité d’une mère institutrice et l’autorité d’un père militaire, entre ville et campagne, entre droite et gauche. Aujourd’hui plus que jamais il revendique la nuance et est incapable d’avoir un avis tranché sur tout un tas de sujets. Journaliste déchu, adolescent éternel et branleur invétéré, Clément Kersual débite de surprenantes vérités sur notre société actuelle tout en documentant ses échecs, qu’il s’acharne à répéter depuis 30 ans. Un humour, trash, noir, pédagogique et autocritique entre cruauté humaine et culte de la défaite personnelle. Réservation PMR : 05.56.48.26.26 Clément Kersual

LA NOUVELLE COMEDIE GALLIEN BORDEAUX 20, RUE ROLLAND 33000

23.2

EUR23.2.

